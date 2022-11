Copil lovit de masina

Sambata dimineata, la ora 10.30, in satul Balanesti (al comunei Bargauani), a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unui baietel in varsta de 11 ani.Copilul mergea cu bicicleta si a fost acrosat din spate de masina unui bucurestean de 70 de ani.Dupa impact, soferul si-a mutat autoturismul, modificand astfel locul accidentului si incalcand astfel legea. El va fi tras la raspundere pentru infractiunile savarsite. In aceeasi zi, la ora 21.45, alt eveniment s-a petrecut pe ... citeste toata stirea