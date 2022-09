Copil pe bicicleta acrosat de masina, la Negresti

Un copil de 12 ani a fost acrosat de un autoturim pe drumul judetean 156A, pe raza localitatii Negresti.Accidentul s-a petrecut luni dupa-amiaza, in prima zi de scoala, in jurul orei 14.00. Copilul a fost ranit si a fost transportat la spital.Soferul are 25 de ani, este tot din comuna Negresti si nu consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan.Politia cerceteaza cazul si a profitat de ocazie pentru a reaminti obligatiile biciclistilor: limita de varsta, de 14 ani, pentru ... citeste toata stirea