O depasire neregulamentara a dus la producerea unui accident rutier, ieri dimineata, pe DN 15D, in afara comunei Garcina. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 9.30, iar in coliziune au fost implicate doua masini: cea a unui romascan in varsta de 36 de ani, care venea dinspre Girov catre Piatra-Neamt, a intrat in depasire, si a izbit alt autoturism de pe acelasi ... citeste toata stirea