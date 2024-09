Copil salvat in ultima clipa de politisti

Trei politisti au intervenit in dupa-amiaza de 10 septembrie salvand viata unui copilas in varsta de un an si sase luni, din municipiul Roman, care intrase in stop cardio-respirator, pe fondul febrei puternice provocata de o afectiune medicala. Oamenii legii au fost alertati la ora 14.50 de mama baietelului care le-a spus ca fiul ei nu mai respira.Subcomisarul Cristian Chirila, agentul-sef-principal Costel Irimia (ambii de la Serviciul de Pregatire Profesionala) si agentul-sef Mugurel Enea ... citește toată știrea