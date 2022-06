Bianca Nicoleta Nistor, o fata in varsta de 15 ani, din comuna Margineni, este cautata de politisti dupa ce, in noaptea de 12 spre 13 iunie, la ora 2, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Mama ei (33 de ani) a asteptat-o pana pe la 15.30, dupa care a alertat oamenii legii. Minora are 1,65 m, parul saten (lung) si ochii caprui. Nu se stie cu ce era imbracata cand ... citeste toata stirea