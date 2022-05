Coroana unei regine si Sfantul Pelerin din Turnul lui Stefan, record absolut la Noaptea Muzeelor FOTO

Un exponat unic, coroana reginei Maria si Turnul lui Stefan cel Mare, acolo unde a vietuit Sfantul Pelerin, mos Lazar, au fost in topul preferintelor la Noaptea Muzeelor O manifestare de amploare nationala, dar care este organizata si la nivel european, Noaptea Muzeelor, a stabilit la editia din acest un record absolut in tinutul strajuit de Ceahlau. Obiectivele din cadrul Complexulului Muzeal National Neamt au fost luate cu asalt in seara zilei de 14 mai 2022, trecandu-le pragul zeci de mii de ... citeste toata stirea