Coruptia incheie cariera unui primar longeviv. Gavril Lupu conducea comuna Hangu din Neamt din 2000

Magistratii au pronuntat o sentinta definitiva pentru coruptie in cazul unuia dintre cei mai longevivi primari din tara, condamnarea insemnand si terminarea mandatului. De 22 de ani in fruntea administratiei din comuna Hangu, judetul Neamt, Gavril Lupu este foarte aproape de a-si pierde functia de primar, lucru care se va petrece in viitorul apropiat. Pe data de 19 aprilie 2022, el a fost condamnat definiv, sentinta fiind pronuntata la Curtea de Apel Bacau. In aceste conditii, dupa ce vor fi ... citeste toata stirea