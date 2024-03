Cosmin Ancuta este candidatul USR la Primaria municipiului Roman

Adunarea Generala a USR Roman a stabilit, sambata, 30 martie, candidatul pentru Primaria Municipiului Roman si candidatii la Consiliul Local al municipiului Roman.Candidatul USR pentru Primaria municipiului Roman este Cosmin Gabriel Ancuta. In varsta de 40 de ani, Cosmin Ancuta detine, impreuna cu sotia, o afacere de familie si au impreuna doi copii. Cosmin Ancuta face parte din generatia tinerilor care au fost nevoiti sa plece in strainatate pentru dezvoltarea profesionala. In 2018, Cosmin a ... citește toată știrea