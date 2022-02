Cosurile de fum necuratate si instalatiile electrice defecte, primele cauze ale incendiilor produse in ianuarie

In luna ianuarie, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului (ISU) Neamt s-au produs 1.566 de evenimente care au necesitat interventia serviciilor profesioniste, voluntare si private pentru situatii de urgenta (in medie 50,52 pe zi), informeaza ISU Neamt.Numarul evenimentelor la care s-a intervenit cu forte specializate a crescut cu 84,45% fata de perioada similara din anul anterior, cand s-au produs 849 de evenimente: 1.281 cazuri de urgenta ... citeste toata stirea