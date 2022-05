Credeau ca vor fi angajati la Ambulanta, dar au ajuns in arest. Directorul a luat o spaga de 40.000 de euro

Directia Nationala Anticoruptie a operat alte opt retineri in cazul concursurilor masluite de la Ambulanta Neamt, directorul si doua asistente fiind deja arestati. Procurorii DNA au decis retinerea pentru 24 de ore, in seara de 26 mai 2022, a altor opt persoane in dosarul concursurilor de angajare trucate de la Serviciul de Ambulanta Neamt. In acest caz, cu cateva zile in urma au fost arestati directorul, Dan Morenciu, care are 67 de ani, Elena Preda si Luminita Rozoschi, asistente sefe. Noile ... citeste toata stirea