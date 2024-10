Crima la Humulesti - Si-a ucis mama, zdrobind-o cu pumnii si picioarele

Un barbat in varsta de 43 de ani, din cartierul Humulesti (al orasului Targu-Neamt), si-a ucis mama (75 de ani), in dupa-amiaza de 20 octombrie, pe fondul unor neintelegeri izbucnite de la consumul de alcool, zdrobind-o in bataie cu pumnii si cu picioarele, dar si lovind-o cu o bucata de usa.Apoi, a stat doua zile cu cadavrul in casa si, abia in seara de 22 octombrie, s-a autodenintat. Individul a ajuns la sediul Politiei pe la ora 17 si le-a spus oamenilor legii ce a facut."Politistii s-au ... citește toată știrea