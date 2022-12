Crima pasionala groaznica in Neamt. I-a taiat gatul amantului sexagenar dupa o discutie in contradictoriu

O crima oribila a avut loc zilele trecute, o femeie casatorita fiind acuzata ca si-a ucis amantul sexagenar din Neamt. I-a taiat gatul cu un cutit, iar dupa fapta nu a solicitat ajutorul cadrelor medicale pentru victima, dand apoi declaratii confuze.Autoarea omorului este o femeie de 44 de ani, de loc din comuna Sagna. Aceasta ar fi avut o relatie extraconjugala cu un consatean mai in varsta, in etate de 62 de ani, pe care il mai vizita din cand in cand. Acum doua zile, pe fondul consumului ... citeste toata stirea