Promovarea Ceahlaului in Liga a II-a atrage dupa sine o alta reusita.Patronul Ioan Anton Mazarianu a obtinut promisiunea antrenorului Cristi Pustai de a prelungi angajamentul de pe Borzoghean cu inca doi ani."Promovarea s-a consemnat, bucuria s-a consumat si consider ca este timpul pentru o veste care va bucura suporterii CSM Ceahlaul. Ne-am inteles cu antrenorul Cristian Pustai pentru un contract valabil pana in vara anului 2025. Asadar, primul pas este facut pentru continuitate, fiindca ... citeste toata stirea