CSM Roman, eliminata din Cupa Romaniei

Miercuri, 9 februarie, editia din acest an a Cupei Romaniei la handbal feminin a programat doua partide ale turului preliminar. In cadrul acestei runde a competitiei, destinate echipelor de liga secunda, CSM Roman (locul 8 in seria A a Diviziei A) a intalnit, pe teren propriu, CS Activ Prahova Ploiesti (locul 6 in seria A), partida disputata de la ora 17 la Sala Sporturilor din Roman.Finalul primei reprize a gasit echipa oaspete in avantaj, tabela indicand scorul de 13-8 in favoarea CS Activ ... citeste toata stirea