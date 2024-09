CSM Roman ia startul intr-o noua editie a campionatului Diviziei A la handbal feminin

Sambata, 14 septembrie, incepe o noua editie a campionatului Diviziei A de handbal feminin, Seria B. In cadrul acestei prime etape, CSM Roman va evolua sambata pe teren propriu, la Sala Sporturilor din Roman, de la ora 11, in compania formatiei ACS Unirea Dobroesti, comuna din judetul Ilfov.CSM Roman a terminat pe locul al treilea in sezonul anterior in seria sa, calificandu-se la turneul final al diviziei, acolo unde a incheiat turneul pe locul al optulea. Unirea Dobroesti a evoluat, in ... citește toată știrea