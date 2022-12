CSM Roman incheie anul pe locul al cincilea in Divizia A la handbal feminin

La finalul acestei saptamani au fost programate meciurile contand pentru etapa a noua a campionatului Diviziei A de handbal feminin, Seria B, ultima a turului. In cadrul acestei etape, sambata, 10 decembrie, echipa CSM Roman a intalnit in deplasare, de la ora 17, echipa CSM Iasi 2020.Handbalistele romascane, pregatite in acest sezon de antrenorii Neculai Razvan Caba si Alina Andrei, conduceau cu 8-3 in minutul 18, dar s-au vazut egalate pana la pauza, 12-12. Gazdele au preluat conducerea in ... citeste toata stirea