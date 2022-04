CSM Roman, invinsa in deplasare de HCF Piatra Neamt

In acest sfarsit de saptamana au fost programate partidele contand pentru etapa a 21-a a Diviziei A de handbal feminin, Seria A. In cadrul acestei etape, duminica, 10 aprilie, formatia CSM Roman a intalnit in deplasare, de la ora 11, echipa HCF Piatra Neamt.Gazdele au condus la pauza, scor 13-10, si au marit diferenta pe tabela la final, castigand cu 30-20. De la CSM Roman, pe lista marcatoarelor figureaza: Cristina Rosu - 7 goluri (2 din 4 aruncari de la 7 m), Elena Cretulescu - 5 (3 din 4 ... citeste toata stirea