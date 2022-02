CSM Roman organizeaza preselectii pentru sectia Natatie

CSM Roman organizeaza preselectii pentru copii si sportivi, cu varsta maxima de 18 ani, pentru sectia Natatie de performanta, in vederea completarii lotului. Preselectiile vor avea loc in data de 27 februarie, la Bazinul de inot din Roman.Inscrierile in vederea participarii la preselectie se pot face din data de 15 februarie si pana pe 25 februarie, ora 12, prin e-mail pe adresa: competitiisportive@csmroman.ro sau la sediul CSM Roman, strada Stefan cel Mare nr. 246, telefon/fax. 0233-734367, ... citeste toata stirea