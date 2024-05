CSM Roman, pe ultimul loc la turneul de promovare in Liga Nationala

La finalul saptamanii trecute, in Sala Polivalenta din Iasi s-a disputat turneul Play-off la handbal feminin pentru promovarea in Liga Nationala. La acest turneu au participat opt echipe, primele doua clasate in cele trei serii ale Diviziei A, precum si cele mai bune doua clasate de pe locul al treilea in cele trei serii: CSM Slatina, Activ Prahova Ploiesti si Unirea Slobozia, din Seria A; CSM Galati, CSM Iasi si CSM Roman, din Seria B; CSM Deva si CSU Cluj-Napoca, din Seria C.Vineri, 10 mai, ... citește toată știrea