CSM Roman pierde pe teren propriu in fata CSM Galati

Dupa o pauza de aproape o luna, campionatul de handbal feminin al Diviziei A, Seria B, a programat, la finalul acestei saptamani, meciurile contand pentru etapa a 11-a.In cadrul acestei etape, CSM Roman a evoluatpe teren propriu, duminica, 10 martie, de la ora 11, la Sala Sporturilor din Roman, in compania formatiei CSM Galati, in fata careia a pierdut in tur cu scorul de 30-42. Si de aceasta data, actualul lider al seriei s-a impus clar in fata CSM Roman, cu scorul de 42-23 (la pauza 19-10).