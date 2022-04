Cu ce melodie au impresionat doi elevi la "Romanii au Talent". Andra: "O muzica ce-ti face pielea de gaina"

Evolutia a doi elevi de la Liceul de Arta "Victor Brauner" din Piatra Neamt a fost unanim apreciata, juriul hotarand ca merita sa acceada in faza urmatoare a intrecerii Cu patru de "DA" a fost rasplatita prestatia a doi concurenti pe scena de la "Romanii au talent". Ei au interpretat fara cusur melodia "All I ask of you" (Tot ce iti cer), un fragment din "Fantoma de la Opera", astfel ca juriul a decis sa ii trimita in etapa urmatoare a show-ului realizat de PRO-TV. Evelina Barcan si Rares ... citeste toata stirea