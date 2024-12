Cu masina in stalp

In seara de 19 decembrie, la ora 16.30, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane, in comuna Borlesti.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilte de politisti.O pietreanca in varsta de 39 de ani venea cu masina dinspre orasul Roznov, a ocolit un obstacol de pe sosea, a intrat intr-un stalp de sustinere a retelei electrice si apoi s-a izbit in gardul unei case. La locul incidentului au intervenit doua echipaje de pompieri cu descarcerarea si SMURD-ul. ... citește toată știrea