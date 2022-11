Ieri dimineata, pe DJ 156A (Roznov - Girov), in satul Dumbrava Deal (al comunei Savinesti), a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 8, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 66 de ani din Zanesti conducea un tractor cu remorca si nu i-a acordat prioritate de drepta unui taxi Dacia Logan, la volanul caruia se afla ... citeste toata stirea