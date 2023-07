Serviciul Judetean Salvamont (SJS) le atrage atentia iubitorilor de drumetii montane ca, in aceasta perioada, pe traseul care pleaca din Statiunea Durau spre cascada Duruitoarea din masivul Ceahlau, in zona Piciorul lui Bucur, s-a dezvoltat o colonie mare de viespi de padure."Deoarece in acesta perioada insectele sunt mult mai agresive daca intri in zona cuibului, probabil din cauza ca in luna iulie isi hranesc intensiv larvele si/sau din cauza cresterii temperaturii aerului, pe traseul cu ... citeste toata stirea