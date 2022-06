Culisele scadalului de coruptie de la Ambulanta Neamt. O asistenta arestata, sotie de politist condamnat pentru mita

Numarul persoanelor in amplul caz de coruptie de la Ambulanta Neamt creste pe masura ce procurorii inainteaza in ancheta pentru dare si luare de mita Noi si interesante aspecte apar in cazul de coruptie de la Ambulanta Neamt, unul in care sunt 11 persoane arestate, iar alte cinci au fost puse, zilele trecute, sub acuzare, fiind cercetate in stare de libertate. Cei ajunsi dupa gratii, pe data de 27 mai 2022, sunt directorul Dan Morenciu si doua asistente sefe, Elena Preda si Luminita Rozonschi. ... citeste toata stirea