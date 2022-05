Cum a devenit politist un pusti, care-i "baietel mare", la doar cinci ani. Surpriza cadrelor de la Rutier FOTO

Un baietel in varsta de doar cinci ani si-a indeplinit o dorinta, devenind politist, visul lui fiind transformat in realitate de cadrele de la Serviciul Rutier Darius este un copil din Piatra Neamt, de doar 5 ani, dar, dupa cum el insusi a destainut, este un "baietel mare". Si la aceasta varsta inocenta, are, la fel ca si alti multi copii, vise si dorinte. Iar una dintre ele i s-a implinit recent, gratie implicarii lucratorilor de la Inspectoratul Judetean de Politie Neamt. Pe data de 12 mai ... citeste toata stirea