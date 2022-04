Cum era de Pasti intr-un sat aflat acum pe fundul unui lac. "Tinerii la joc, gospodarii la carciuma, batranii gandind la tinerete"

Acum vreo 100 de ani, prin satele strajuite de Ceahlau, pe valea Bistritei, Pastile era "Sarbatoarea sarbatorilor", fiind consemnate obiceiuri tinute de toata suflarea. "Doua dintre cele mai de seama griji ale omului de abia trezit in Duminica Pastelui constau in uitatul intr-o cofa cu apa, pentru a vedea bine peste an si in pusul mainii pe un cleste de fier sau pe clanta usii, spre a fi sanatos si tare pana la Pastele urmator.Indeobste, prima zi a Pastelui era rezervata reculegerii si odihnei, ... citeste toata stirea