Cum isi bate Primaria Roman joc de cetateni nu o face nimeni! Episodul 1

Ziarul de Roman a prezentat, in urma cu aproximativ un an, cateva probleme relevante si de bun simt intre potentialii investitori din Roman si Primaria, adica statul, cel care ar trebui sa-i ajute sa se dezvolte, iar la randul ei sa beneficieze de pe urma taxelor incasate si, mai mult, toti cetatenii sa se bucure apoi de ceea ce face administratia pentru ei din respectivele investitii.In principiu, toata lumea are de castigat. In realitate, nu s-a schimbat nimic intr-un an. E si mai rau. Pe ... citeste toata stirea