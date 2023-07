Daca doresti sa demarezi o afacere si nu stii care este publicul tinta pe care ai putea miza, trebuie sa treci prin etapa de identificare a acestuia. Este extrem de importanta identificarea acestuia, astfel incat sa iti poti adapta in cel mai eficient mod posibil strategiile de marketing. In acest fel, vei sti cu cine poti vorbi, cum iti poti adapta mai bine site-ul sau cum te poti adresa clientilor. In acest sens, identificarea clientilor se poate face tinand cont de anumite aspecte si ... citeste toata stirea