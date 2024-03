Cum s-a dat de gol un sofer care consumase droguri. Nu a fost depistat de politisti in traficul rutier

Un caz in care exista indicii ca un conducator auto a consumat substante interzise a iesit la iveala nu in urma vreunei misiuni de supraveghere a traficului din Neamt, ci din "culpa" celui banuit.In seara zilei de 20 martie 2024, in jurul orei 20.40, cadrele de la Politia municipiului Roman au fost sesizate despre faptul ca o persoana provoaca scandal, in incinta unei statii de alimentare cu carburanti, din orasul mentionat. La locul indicat a fost trimisa o patrula, constatandu-se ca cele ... citește toată știrea