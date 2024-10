Cum s-au produs accidentele de vineri de pe E 85, in zona comunei Sabaoani

Doua accidente rutiere s-au petrecut vineri dupa-amiaza, 18 octombrie, intr-un interval de mai putin de doua ore, pe DN 2 - E 85, in zona comunei Sabaoani. Patru persoane au ajuns la spital, in urma celor doua accidente.In cazul primului eveniment rutier, conform IPJ Neamt, la ora 16:20, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati cu privire la producerea accidentului din localitatea Sabaoani (foto 2). In urma verificarilor efectuate de politisti, s-a stabilit faptul ca in ... citește toată știrea