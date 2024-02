Cum sa alegi si sa porti bijuterii, ca barbat: cateva sfaturi

In ultimii ani, bijuteriile barbatesti au devenit o tendinta majora, deci cum poti incepe si tu "aventura" in lumea bijuteriilor pentru barbati? Iata cateva sfaturi rapide.Sa vorbesti despre bijuterii barbati in ziua de azi ca fiind cel mai indraznet trend din lume este o gluma. Barbatii au purtat bijuterii in toata istoria umanitatii, de la regi la rapperi. Cand s-a pierdut acest trend?Raspunsul se afla chiar in istorie. Momentul de cotitura in care se intrerupe tiparul modei formale de ... citește toată știrea