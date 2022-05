Cum se reface un traseu cumplit de greu din Ceahlau, distrus de puhoaie. "Muntele nu are scari rulante" FOTO

Salvamontistii care actioneaza in masivul Ceahlau lucreaza la refacerea unui traseu cumplit de greu, care scoate sufletul turistilor, el fiind grav afectat de puhoaiele din vara trecuta. Salvamontisti din Neamt, care opereaza non-stop, timp de 365 de zile pe an, in masivul Ceahlau, muncesc in aceste zile la refacerea traseului Cascada Duruitoarea - Piciorul Schiop - Cabana Dochia - Varful Toaca, Aceasta poteca montana, foarte frecventata de turistii experimentati, a fost inchisa vara trecuta, ... citeste toata stirea