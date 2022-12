Cum va fi vremea de sarbatori

Meteorologii prognozeaza o vreme cu temperaturi in general mai ridicate pentru aceasta perioada, in urmatoarele doua saptamani, cu maxime de peste 10 grade de Craciun, in timp ce precipitatii sunt asteptate doar in cantitati reduse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 19 decembrie 2022 - 1 ianuarie 2023, publicata luni.In Moldova, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice perioadei in prima zi a intervalului, cu o medie a temperaturilor ... citeste toata stirea