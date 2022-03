Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Dupa o prima saptamana cu vreme deosebit de rece pentru aceasta data, temperaturilor vor urca treptat, pana spre 12 grade, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi doar in cantitati reduse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 7 martie - 20 martie, publicata luni.In Moldova, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada, pana in jurul datei de 11 martie, cand media maximelor termice va fi de doar -2 - -1 grad, iar a minimelor de -10 - ... citeste toata stirea