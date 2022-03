Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea va prezenta maxime termice in general apropiate de normalul perioadei, in urmatoarele doua saptamani, insa cu o racire a vremii spre finalul primei jumatati a intervalului, in timp ce precipitatii, slabe cantitativ, sunt asteptate de meteorologi mai ales in cea de-a doua saptamana, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 14 - 27 martie, publicata luni.In Moldova, valorile de temperatura se vor situa in mare parte in jurul mediilor multianuale in ... citeste toata stirea