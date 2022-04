Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea va inregistra perioade cu fluctuatii pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, zilele cu temperaturi mai ridicate urmand a alterna cu cele reci, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi mai in ales in a doua saptamana, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 11 - 24 aprilie, publicata luni.In Moldova, la inceputul intervalului vremea va fi rece pentru aceasta perioada, cu o medie a maximelor termice ce se va situa in jurul a 12 grade si ... citeste toata stirea