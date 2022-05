Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea in urmatoarele doua saptamani va prezenta variatii termice reduse, dar sunt asteptate precipitatii aproape in fiecare zi, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 2 - 15 mai, publicata luni.In Moldova, in prima parte a intervalului, media maximelor termice va fi relativ constanta, de aproximativ 19 - 20 de grade, apoi va avea variatii intre 17 grade in jurul datei de 11 mai si 22 de grade in 14 si ... citeste toata stirea