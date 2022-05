Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Regimul termic va fi unul variabil in urmatoarele doua saptamani, cu diferente de circa zece grade intre zilele calde si cele mai racoroase, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi mai ales in cea de-a doua saptamana, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 16 - 29 mai, publicata luni.In Moldova, in primele doua zile ale intervalului de prognoza, media maximelor va fi de 24 - 25 de grade, apoi vremea se va raci accentuat, urmand astfel ca in ... citeste toata stirea