Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Maximele termice se vor situa in limitele climatologice ale acestei perioade, caracterizand o vreme calda, desi primul weekend va aduce o racire a vremii, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi la jumatatea primei saptamani, dar si in cea de-a doua, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 23 mai - 5 iunie, publicata luni.In Moldova, intre 25 si 27 mai vremea va fi calda, cu temperaturi maxime de 25 - 29 de grade si minime de 11 - 16 grade, ... citeste toata stirea