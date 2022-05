Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza vreme calduroasa, cu temperaturi in crestere, peste media acestei perioade, la inceputul lunii iunie, in timp ce precipitatii mai importante sunt asteptate dupa data de 6 iunie, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 30 mai - 12 iunie, publicata luni.In Moldova, temperatura aerului va fi in crestere treptata, dar semnificativa, de la valori apropiate sau usor peste cele normale in primele zile (in medie cu maxime de 23 - 26 de grade ... citeste toata stirea