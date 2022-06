Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea se mentine calduroasa in urmatoarele doua saptamani, cu maxime termice in jurul valorii de 30 de grade si peste, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatilor va fi in crestere de la finalul primei jumatati a intervalului, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 20 iunie - 3 iulie, publicata luni.In Moldova, media regionala a maximelor va cobori de la 32 de grade in prima zi a intervalului, spre 26 de grade in 22 iunie. Ulterior, vremea se va ... citeste toata stirea