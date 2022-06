Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea va fi in general mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, local caniculara in unele zile, in timp ce meteorologii se asteapta la precipitatii aproape in fiecare zi, in unele zone, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 27 iunie - 10 iulie, publicata luni.In Moldova, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a intervalului, local caniculara in unele zile, dar mai ales in 29 si 30 iunie, cand ... citeste toata stirea