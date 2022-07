Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza din nou temperaturi caniculare in urmatoare perioada, incepand de la mijlocul acestei saptamani, in timp ce regimul pluviometric va fi unul scazut, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 18 - 31 iulie, publicata luni.In Moldova, in primele doua zile se vor inregistra valori termice diurne apropiate de normalul climatologic, respectiv 26 - 28 de grade, insa noptile vor fi racoroase mai ales in nordul regiunii, cu minime mediate ... citeste toata stirea