Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele doua saptamani, maximele termice urmand a urca la valori de peste 20 de grade, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi mai ales in primul weekend, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 5 - 18 septembrie, publicata luni.In Moldova, in primele zile (5-7 septembrie) vremea va fi racoroasa, o medie a maximelor de 19 - 21 de grade si a minimelor in jurul a 10 - 11 grade, dar in perioada 8-11 septembrie ... citeste toata stirea