Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Regimul termic va fi unul fluctuant in urmatoarele doua saptamani, perioadele cu temperaturi de vara alternand cu zilele reci, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi mai ales spre sfarsitul primei saptamani, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 12 - 25 septembrie, publicata luni.In Moldova, in primele doua zile vremea va fi racoroasa, cu o medie a maximelor de 18 - 19 grade si a minimelor in jurul a 10 grade, dar in perioada 14 - 16