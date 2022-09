Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Dupa o prima saptamana cu vreme mai rece, maximele termice vor urca din nou spre valori apropiate acestei perioade, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi pe tot parcursul urmatoarelor doua saptamani, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 19 septembrie - 2 octombrie, publicata luni.In Moldova, media temperaturilor va fi mult sub cea specifica perioadei, pana in data de 24 septembrie, si se va situa, in general, intre 13 si 17 grade a ... citeste toata stirea