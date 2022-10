Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Urmatoarele doua saptamani vor aduce o usoara incalzire a vremii, pana la temperaturi maxime in jurul a 20 de grade, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor se mentine una scazuta, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 10 - 23 octombrie, publicata luni.In Moldova, in perioada 10 - 15 octombrie media temperaturilor maxime va fi de 15 - 18 grade, valori ce vor caracteriza o vreme normala termic. Incepand din 16 octombrie sunt estimate temperaturi ... citeste toata stirea