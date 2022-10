Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Vremea se mentine mai calda decat in mod obisnuit si in urmatoarea perioada, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi doar in cantitati slabe, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 24 octombrie - 6 noiembrie, publicata luni.In Moldova, prima saptamana va fi caracterizata de o vreme mult mai calda decat in mod obisnuit, astfel media temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre 18 si 20 de grade, exceptand ziua de 25 octombrie, cand aceasta va ... citeste toata stirea