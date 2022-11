Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Temperaturile maxime vor marca o scadere in perioada urmatoare, spre valori in jurul a 10 grade, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi mai ales spre finalul primei saptamani, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 7 - 20 noiembrie, publicata luni.In Moldova, valorile termice diurne vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, cu precadere in jumatatea sudica a regiunii, pana in data de 10 noiembrie, cand media maximelor va fi de 14 grade, ... citeste toata stirea